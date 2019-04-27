Traffico Roma del 27-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 13:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE E’ CHIUSO IL BIVIO PER
L’AUTOSOLE VERSO FIRENZE; LA CAUSA UN GRAVE INCIDENTE, CON UNA CISTERNA
RIBALTATA, AVVENUTO IERI POMERIGGIO.
IN ALTERNATIVA, PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO FIRENZE, SI CONSIGLIA DI
PERCORRERE LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI ED USCIRE A
VALMONTONE PER POI RIENTRARE IN DIREZIONE DI FIRENZE. OPPURE PERCORRERE IL
RACCORDO ANULARE E SUCCESSIVAMENTE RIPRENDERE L’A1 MILANO-NAPOLI DALLA A24
ROMA-TERAMO RIENTRANDO ALLA BARRIERA DI ROMA EST O RIENTRARE SULLA A1 DALLA
DIRAMAZIONE ROMA NORD DOPO AVER PERCORSO IL RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA TUSCOLANA A VIA APPPIA
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA.
PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PESENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA
CAPITALE.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA
VIA MARIO FANI A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO
COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA
RIDOTTA. POSSIBILI RALLENTAMENTI. IL TEMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 5
MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma