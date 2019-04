Traffico Roma del 27-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 13:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE E’ CHIUSO IL BIVIO PER

L’AUTOSOLE VERSO FIRENZE; LA CAUSA UN GRAVE INCIDENTE, CON UNA CISTERNA

RIBALTATA, AVVENUTO IERI POMERIGGIO.

IN ALTERNATIVA, PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO FIRENZE, SI CONSIGLIA DI

PERCORRERE LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI ED USCIRE A

VALMONTONE PER POI RIENTRARE IN DIREZIONE DI FIRENZE. OPPURE PERCORRERE IL

RACCORDO ANULARE E SUCCESSIVAMENTE RIPRENDERE L’A1 MILANO-NAPOLI DALLA A24

ROMA-TERAMO RIENTRANDO ALLA BARRIERA DI ROMA EST O RIENTRARE SULLA A1 DALLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD DOPO AVER PERCORSO IL RACCORDO ANULARE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA TUSCOLANA A VIA APPPIA

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA.

PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PESENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA

CAPITALE.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA

VIA MARIO FANI A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO QUELLO

COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA

RIDOTTA. POSSIBILI RALLENTAMENTI. IL TEMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 5

MAGGIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma