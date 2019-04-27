Traffico Roma del 27-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA A1 ROMA-FIRENZE CODE DI 4 KM PER INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E
PONZANO – ROMANO, IN DIREZIONE DI FIRENZE.
ANCORA CHIUSO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, IL BIVIO CON LA A1 MILANO-
NAPOLI VERSO FIRENZE, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE.
IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO VERSO NORD, SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E PROSEGUIRE VERSO IL RACCORDO ANULARE IN
CARREGGIATA ESTERNA PER POI RIPRENDERE LA A1 MILANO-NAPOLI A ROMA EST
ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO, OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD.
IN CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
CHIUSA NEL TRATTO FANI – TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
RICORDIAMO CHE NEL PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA
VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI. IL TEMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 5 MAGGIO.
ALL’OLIMPICO PER L’INCONTRO ROMA – CAGLIARI ALLE 18.00, SOLITE MODIFICHE
ALLA VIABILITÀ NELL’AREA TRA PONTE MILVIO, FORO ITALICO E PIAZZALE CLODIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma