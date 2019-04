Traffico Roma del 27-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 15:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SULLA A1 ROMA-FIRENZE CODE DI 4 KM PER INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E

PONZANO – ROMANO, IN DIREZIONE DI FIRENZE.

ANCORA CHIUSO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, IL BIVIO CON LA A1 MILANO-

NAPOLI VERSO FIRENZE, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE.

IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO VERSO NORD, SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI

SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E PROSEGUIRE VERSO IL RACCORDO ANULARE IN

CARREGGIATA ESTERNA PER POI RIPRENDERE LA A1 MILANO-NAPOLI A ROMA EST

ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO, OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE DI ROMA

NORD.

IN CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

CHIUSA NEL TRATTO FANI – TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

RICORDIAMO CHE NEL PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA

VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI. IL TEMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 5 MAGGIO.

ALL’OLIMPICO PER L’INCONTRO ROMA – CAGLIARI ALLE 18.00, SOLITE MODIFICHE

ALLA VIABILITÀ NELL’AREA TRA PONTE MILVIO, FORO ITALICO E PIAZZALE CLODIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma