Traffico Roma del 27-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN
INCIDENTE È ANCORA CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE
FIRENZE.
IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO VERSO NORD, SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E PROSEGUIRE VERSO IL RACCORDO ANULARE IN
CARREGGIATA ESTERNA PER POI RIPRENDERE LA A1 MILANO-NAPOLI A ROMA EST
ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO, OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD.
AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI AL
BIVIO CON VIA ENRICO FERMI
TRAFFICO IN AUMENTO IN ZONA STADIO OLIMPICO PER LA PARTITA ROMA – CAGLIARI
ALLE 18:00; SOLITE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA TRA PONTE MILVIO,
FORO ITALICO E PIAZZALE CLODIO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONEIN
ZONA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA NEL
TRATTO FANI – TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. RICORDIAMO CHE NEL
PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA VIA DEL FORO
ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA RIDOTTA. AL MOMENTO CI SONO
RALLENTAMENTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma