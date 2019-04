Traffico Roma del 27-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 17:20 RB

SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN

INCIDENTE È ANCORA CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE

FIRENZE.

IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO VERSO NORD, SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI

SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E PROSEGUIRE VERSO IL RACCORDO ANULARE IN

CARREGGIATA ESTERNA PER POI RIPRENDERE LA A1 MILANO-NAPOLI A ROMA EST

ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO, OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE DI ROMA

NORD.

AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI AL

BIVIO CON VIA ENRICO FERMI

TRAFFICO IN AUMENTO IN ZONA STADIO OLIMPICO PER LA PARTITA ROMA – CAGLIARI

ALLE 18:00; SOLITE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA TRA PONTE MILVIO,

FORO ITALICO E PIAZZALE CLODIO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONEIN

ZONA.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA NEL

TRATTO FANI – TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. RICORDIAMO CHE NEL

PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA VIA DEL FORO

ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA RIDOTTA. AL MOMENTO CI SONO

RALLENTAMENTI.

