Traffico Roma del 27-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN
INCIDENTE È ANCORA CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE
FIRENZE.
IN ALTERNATIVA, PER CHI PROVIENE DA SAN CESAREO O DA MONTEPORZIO CATONE ED
È È DIRETTO VERSO FIRENZE, SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI SULLA DIRAMAZIONE DI
ROMA SUD E PROSEGUIRE VERSO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER
POI RIPRENDERE LA A1 MILANO-NAPOLI A ROMA EST ATTRAVERSO LA A24 ROMA-
TERAMO, OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD.
TRAFFICO NELLA NORMA SULLE STRADE CITTADINE, ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO
DEL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE.
ALLO STADIO OLIMPICO ALLE 18:00 è INIZIATA LA PARTITA ROMA – CAGLIARI
SOLITE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA TRA PONTE MILVIO, FORO ITALICO
E PIAZZALE CLODIO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DALLE 20:00 CIRCA
PER DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA NEL
TRATTO FANI – TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. RICORDIAMO CHE NEL
PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA VIA DEL FORO
ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA RIDOTTA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma