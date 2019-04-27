Traffico Roma del 27-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD È ANCORA CHIUSO, PER LAVORI DI RIPRISTINO
DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IL BIVIO CON LA A1 MILANO-
NAPOLI, IN DIREZIONE DI FIRENZE.
IN ALTERNATIVA, PER CHI PROVIENE DA SAN CESAREO O DA MONTEPORZIO CATONE ED
È DIRETTO VERSO FIRENZE, SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI SULLA DIRAMAZIONE DI
ROMA SUD, PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA E POI
RIPRENDERE LA A1 MILANO-NAPOLI A ROMA EST ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO,
OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL BIVIO
PER CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA.
A TORRE GAIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER DUE INCIDENTI:
SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA CASILINA E VIALE DUILIO CAMBELLOTTI
VERSO IL RACCORDO ANULARE E
SULLA VIA CASILINA TRA VIA TOMMASO MERCANDETTI E VIA DI TORRENOVA VERSO
FUORI ROMA
ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA ROMA – CAGLIARI; POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA INTORNO ALLO STADIO DALLE 20:00 CIRCA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA NEL
TRATTO FANI – TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. RICORDIAMO CHE NEL
PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA – OVVERO QUELLO COMPRESO TRA VIA DEL FORO
ITALICO E VIA FANI SI TRANISTA SU CARREGGIATA RIDOTTA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DAL BIVIO PER TRIGORIA FINO A
CASTERL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma