Traffico Roma del 27-04-2022 ore 09:00

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare tra la casa il latte in carreggiata interna mentre carreggiata esterna code tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina è ancora all’altezza dell’ Aurelia un incidente a partire dalla Salaria fino a via Casal del Marmo anche sulle tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Tor Cervara è la tangenziale est verso centro età Tor Cervara Il raccordo verso fuori Roma file sulla tangenziale est da via Tiburtina a via dei Campi Sportivi verso lo stadio e tra Largo Passamonti viale Castrense verso San Giovanni traffico poi sulla Pontina da Castel Romano a via di Decima file anche sulle principali strade in direzione del centro città rallentamenti per un incidente su via Casal del Marmo 3 via Rocco Pagliara via Trionfale ho ancora su via Trionfale all’altezza di via del Quarticciolo e nelle vicinanze di via Trionfale su via Giovanni Della Casa unancora segnalato in via Merulana possibili deviazioni per una manifestazione dalle 9 alle 13 in Piazza della Repubblica mentre dalle 9:30 alle 13:30 a altra manifestazione in via Molise per i dettagli di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it

