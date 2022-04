Traffico Roma del 27-04-2022 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno per i trovati all’ascolto incolonnamenti sul grande raccordo anulare tra la Cassia e la zia in carreggiata interna e code sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio la tangenziale est traffico in diminuzione anche sulla tangenziale ci spostiamo sulla Pontina dove ci sono code per lavori tra Castel Romano via di Decima Verso il raccordo e tra Tor de’ Cenci via di Decima in uscita dalla capito ancora rallentamenti per incidente su via Nomentana nei pressi di viale Kant Ho ancora uno su via Casilina altezza di via Massa calciana ed uno su via del Castello della Magliana possibili chiusure e deviazioni per una manifestazione fino alle 13 in Piazza della Repubblica è una dalle 9:30 alle 13:30 invece su via Molise nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico rifacimento del manto stradale su via di Capo le Case in centro 3 via dei Due Macelli e via di propaganda per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Maria Barbera tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma