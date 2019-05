Traffico Roma del 27-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR

PIOVE AL MOMENTO SULLA CAPITALE, SI REGISTRANO GIÀ I PRIMI DISAGI SUL

RACCORDO ANULARE,

INTERESSATE ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CODE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA,

ED IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA CASILINA, DOVE RITROVIAMO ANCHE UN

INCIDENTE.

CODE IN INGRESSO IN CITTÀ SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, TRA TORRENOVA ED IL

RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI, ANCHE TRA VIA PRENESTINA E VIA DELLA BUFALOTTA, IN

CARREGGIATA ESTERNA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO

ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

SU VIA AURELIA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA

MALAGROTTA ED IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA.

SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, CODE, LUNGO VIA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI

DECIMA.

INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.

STESSA SITUAZIONE SU VIA SALARIA, CODE DA VILLA SPADA ALL’AREOPORTO

DELL’URBE.

LUNGO LA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

