Traffico Roma del 27-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE
CONSOLARI, INOLTRE, A CAUSA DEL MALTEMPO, SONO NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI
INCIDENTI.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA ED APPIA,
INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE DALL’APPIA ALLA CASILINA
A CAUSA DEI CURIOSI.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA A PARTIRE DA VIA DI TORRENOVA
SINO AL GRA: INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE PROPRIO SOTTO IL CAVALCAVIA DEL
GRA.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO AL GRA
VERSO IL CENTRO CITTÀ, E SULLA PONTINA DA POMEZIA SINO ALLO SVINCOLO DI
MONTE D’ORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’EUR IN VIALE DELL’AGRICOTURA
ALTEZZA VIA DELLE TRE FONTANE.
LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-
TERAMO DAL GRA ALLA TANG. EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO LO
STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA NOMENTANA SINO A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma