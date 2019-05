Traffico Roma del 27-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 7:50

TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE

CONSOLARI, INOLTRE, A CAUSA DEL MALTEMPO, SONO NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI

INCIDENTI.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA ED APPIA,

INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE DALL’APPIA ALLA CASILINA

A CAUSA DEI CURIOSI.

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA A PARTIRE DA VIA DI TORRENOVA

SINO AL GRA: INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE PROPRIO SOTTO IL CAVALCAVIA DEL

GRA.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO AL GRA

VERSO IL CENTRO CITTÀ, E SULLA PONTINA DA POMEZIA SINO ALLO SVINCOLO DI

MONTE D’ORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’EUR IN VIALE DELL’AGRICOTURA

ALTEZZA VIA DELLE TRE FONTANE.

LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-

TERAMO DAL GRA ALLA TANG. EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO LO

STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA NOMENTANA SINO A VIA DEI

CAMPI SPORTIVI.

