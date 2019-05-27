Traffico Roma del 27-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE
CONSOLARI, E NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LAURENTINA E CASILINA E TRA LA
RUSTICA E LA TIBURTINA, POI RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA, DALLA
CASSIA A VIA DEL PESCACCIO, E TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ANTICA DA VIA DI BRAVETTA A
VIA DI TORRE ROSSA VERSO IL CENTRO, E SULLA PONTINA DA VIA STRAMPELLI SINO
ALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’EUR IN VIALE DELL’AGRICOTURA
ALTEZZA VIA DELLE TRE FONTANE.
LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-
TERAMO DAL GRA ALLA TANG. EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A
TRATTI DALLA NOMENTANA SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; CODE ANCHE VERSO SAN
GIOVANNI DALLA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA SAN LORENZO
E VIALE CASTRENSE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma