Traffico Roma del 27-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO ANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI
ARTERIE STRADALI; NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL
MALTEMPO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE DI
ROMA NORD ALL TIBURTINA, DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E TRA LA LAURENTINA E
LA ROMA-FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE,
DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, TRA CASILINA E TIBURTINA E
DALLA SALARIA ALLA CASSIA.
ALLE PORTE DI ROMA SUD, LUNGHE CODE, PER INCIDENTE, SULLA PONTINA DA VIA
STRAMPELLI SINO ALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE DEL MURO TORTO DA
PIAZZALE FLAMINIO VERSO PIAZZALE BRASILE, E SULLA VIA APPIA NUOVA IN
PROSSIMITÀ DI VIA DEI CESSATI SPIRITI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
DA TOR CERVARA VERSO IL GRA E DAL GRA ALLA TANG. EST VERSO IL CENTRO.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A
TRATTI DALLA NOMENTANA SINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; CODE ANCHE VERSO
SAN GIOVANNI DALLA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA SAN
LORENZO E VIALE CASTRENSE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma