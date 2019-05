Traffico Roma del 27-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 9:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL'ACI,

BUONGIORNO

TRAFFICO ANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI

ARTERIE STRADALI; NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL

MALTEMPO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE DI

ROMA NORD ALL TIBURTINA, DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E TRA LA LAURENTINA E

LA ROMA-FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE,

DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, TRA CASILINA E TIBURTINA E

DALLA SALARIA ALLA CASSIA.

ALLE PORTE DI ROMA SUD, LUNGHE CODE, PER INCIDENTE, SULLA PONTINA DA VIA

STRAMPELLI SINO ALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE DEL MURO TORTO DA

PIAZZALE FLAMINIO VERSO PIAZZALE BRASILE, E SULLA VIA APPIA NUOVA IN

PROSSIMITÀ DI VIA DEI CESSATI SPIRITI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

DA TOR CERVARA VERSO IL GRA E DAL GRA ALLA TANG. EST VERSO IL CENTRO.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A

TRATTI DALLA NOMENTANA SINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; CODE ANCHE VERSO

SAN GIOVANNI DALLA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA SAN

LORENZO E VIALE CASTRENSE.

