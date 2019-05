Traffico Roma del 27-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 9:50

TRAFFICO ANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE

CONSOLARI CON NUMEROSE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL MALTEMPO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA

TIBURTINA E DALLA CASILINA ALLA ROMA-FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE,

DALLA ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA E DALLA

SALARIA A VIA DI CASAL DEL MARMO.

A ROMA SUD, CODE PER INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO FRA LA VIA PONTINA

E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE DEL MURO TORTO DA

PIAZZALE FLAMINIO VERSO PIAZZALE BRASILE, SULLA VIA APPIA NUOVA IN

PROSSIMITÀ DI VIA DEI CESSATI SPIRITI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

DA VIALE TOGLIATTI A VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANG. EST.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A

TRATTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI SINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; CODE

ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALLA SALARIA SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24

E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE.

