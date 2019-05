Traffico Roma del 27-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20

IN CENTRO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI IN

PROSSIMITÀ DI VIA QUATTRO NOVEMBRE; ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DELLA

STAZIONE TERMINI, SU VIALE DEL CASTRO PRETORIO: CI SONO RALLENTAMENTI FRA

PIAZZALE SISTO V E VIA DEL CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE DI CORSO D’ITALIA.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO

ALL’ALTEZZA DI VIA FEDERICO CAPRILLI SEMPRE VERSO IL CENTRO.

CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

DA PORTONACCIO SINO ALLA TANG. EST.

ALLE PORTE DI ROMA SUD SU VIA DI PRATICA È CHIUSA, TEMPORANEAMENTE A CAUSA

DI UN INCIDENTE, LA RAMPA DI IMMISSIONE PER LA VIA PONTINA IN DIREZIONE

ROMA.

CHIUSURA TEMPORANEA ANCHE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE

AZZORRE, IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DI UN RAMO

PERICOLANTE DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO; IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SU VIA

OSTIENSE.

DANIELE GUERRISI

