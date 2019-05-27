Traffico Roma del 27-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
IN CENTRO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI IN
PROSSIMITÀ DI VIA QUATTRO NOVEMBRE; ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DELLA
STAZIONE TERMINI, SU VIALE DEL CASTRO PRETORIO: CI SONO RALLENTAMENTI FRA
PIAZZALE SISTO V E VIA DEL CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE DI CORSO D’ITALIA.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO
ALL’ALTEZZA DI VIA FEDERICO CAPRILLI SEMPRE VERSO IL CENTRO.
CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
DA PORTONACCIO SINO ALLA TANG. EST.
ALLE PORTE DI ROMA SUD SU VIA DI PRATICA È CHIUSA, TEMPORANEAMENTE A CAUSA
DI UN INCIDENTE, LA RAMPA DI IMMISSIONE PER LA VIA PONTINA IN DIREZIONE
ROMA.
CHIUSURA TEMPORANEA ANCHE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE
AZZORRE, IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DI UN RAMO
PERICOLANTE DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO; IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SU VIA
OSTIENSE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma