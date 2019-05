Traffico Roma del 27-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA LA CIRCOLAZIONE È

SCORREVOLE.

SU VIALE DI TOR DI QUINTO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA VIA FEDERICO CAPRILLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ­

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DI

VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO S. GIOVANNI.

PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DI PRATICA È CHIUSA, LA RAMPA DI IMMISSIONE

PER LA VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TRIGORIA

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE

E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ ­

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CILICIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma