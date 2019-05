Traffico Roma del 27-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

LAURENTINA E APPIA. IN INTERNA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA LA NOMENTANA E LO

SVINCOLO DELLA A24.

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO FINO

ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST; SU QUEST’ULTIMO TRATTO TRAFFICO DA VIA

TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA FLAMINIA NUOVA E VIA

SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN ZONA SANT’ALESSANDRO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA

RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE DEL GRA.

A PONTE MILVIO, PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA IN VIA ANTONIO SAN GIULIANO.

UN TERZO INCIDENTE IN CENTRO SU VIA FARINI, ALTEZZA VIA CAVOUR.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TRIONFALE, VIA PINETA SACCHETTI,

SU VIA FLAMINIA NUOVA A PARTIRE DAL CENTRO CITTÀ E SU VIA NOMENTANA TRA

CASAL BOCCONE E SANT’ALESSANDRO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma