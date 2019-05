Traffico Roma del 27-05-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 16:15

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LAVORI DI ASFALTATURA IN FASCIA NOTTURNA. DA

QUESTA SERA, E FINO AL 31 MAGGIO, LA CARREGGIATA INTERNA CHIUDE DALLE 21:30

ALLE 5:30 TRA ARDEATINA E LAURENTINA.

TRAFFICO DEVIATO SU VIA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CON RIENTRO SUL GRA

TRAMITE LO SVINCOLO LAURENTINA.

NEL QUARTIERE TUSCOLANO, SI È RINNOVATO ANCHE QUEST’ANNO L’APPUNTAMENTO CON

LA FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE. LO SVOLGIMENTO DELLA

MANIFESTAZIONE, COMPORTA DA QUESTO POMERIGGIO, LA CHIUSURA DELLA PIAZZA

DELLA CHIESA, TRA VIA CASAL BERTONEA E VIA MARSELLI, DALLE 18:00 ALLE

24:00.

RIAPERTA LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA TIBURTINA CHE DOPO IL TERMINE DEI

LAVORI, TORNA AD ESSERE PERCORRIBILE TRA VIA DI CASAL BRUCIATO E VIA DI

PORTONACCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE PROVENENDO DAL CENTRO, CON DIREZIONE VIA CAVE DI

PIETRALATA, SI DEVE PERCORRERE IL TRATTO RIAPERTO CON SUCCESSIVA SVOLTA A

SINISTRA.

NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE TERMINI, SONO INIZIATI OGGI NUOVI LAVORI DI

SCAVO IN VIA VOLTURNO: SINO AL 18 GIUGNO CHIUSURA DELLA CORSIA RISERVATA AI

MEZZI ATAC E TAXI DA VIA SOLFERINO A VIA GAETA, DEVIATI ORA SULLA CORSIA DI

SINISTRA, RISERVATA AL NORMALE TRANSITO VEICOLARE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma