Traffico Roma del 27-05-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 16:15
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LAVORI DI ASFALTATURA IN FASCIA NOTTURNA. DA
QUESTA SERA, E FINO AL 31 MAGGIO, LA CARREGGIATA INTERNA CHIUDE DALLE 21:30
ALLE 5:30 TRA ARDEATINA E LAURENTINA.
TRAFFICO DEVIATO SU VIA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CON RIENTRO SUL GRA
TRAMITE LO SVINCOLO LAURENTINA.
NEL QUARTIERE TUSCOLANO, SI È RINNOVATO ANCHE QUEST’ANNO L’APPUNTAMENTO CON
LA FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE. LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE, COMPORTA DA QUESTO POMERIGGIO, LA CHIUSURA DELLA PIAZZA
DELLA CHIESA, TRA VIA CASAL BERTONEA E VIA MARSELLI, DALLE 18:00 ALLE
24:00.
RIAPERTA LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA TIBURTINA CHE DOPO IL TERMINE DEI
LAVORI, TORNA AD ESSERE PERCORRIBILE TRA VIA DI CASAL BRUCIATO E VIA DI
PORTONACCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE PROVENENDO DAL CENTRO, CON DIREZIONE VIA CAVE DI
PIETRALATA, SI DEVE PERCORRERE IL TRATTO RIAPERTO CON SUCCESSIVA SVOLTA A
SINISTRA.
NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE TERMINI, SONO INIZIATI OGGI NUOVI LAVORI DI
SCAVO IN VIA VOLTURNO: SINO AL 18 GIUGNO CHIUSURA DELLA CORSIA RISERVATA AI
MEZZI ATAC E TAXI DA VIA SOLFERINO A VIA GAETA, DEVIATI ORA SULLA CORSIA DI
SINISTRA, RISERVATA AL NORMALE TRANSITO VEICOLARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma