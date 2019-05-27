Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA
OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È
SOSTENUTA TRA SALARIA E PRENESTINA.
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA TOGLIATTI FINO
ALL’INGRESSO DEL GRA.
SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA FARNESINA ALLA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI, E PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE EST
DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.
IN ZONA SANT’ALESSANDRO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA
RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE DEL GRA E CODE SU VIA NOMENTANA TRA IL GRA E
VIA PALOMBARESE IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.
POSSIBILI DISAGI, PER LA STESSA CAUSA, SU VIA LA SPEZIA E SUL MURO TORTO
VERSO IL LUNGOTEVERE.
FILE SU VIA SALARIA VICINO VIA CORTONA VERSO IL CENTRO. TRAFFICATE VIA
CASSIA E VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN ZONA AURELIA SU VIA GREGORIO VII, VIA ANASTASIO
II, VIA AURELIA E VIA AURELIA ANTICA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma