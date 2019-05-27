Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA
OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È
SOSTENUTA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA TOGLIATTI FINO
ALL’INGRESSO DEL GRA.
SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA FARNESINA ALLA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI, E PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE EST
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
N ZONA SANT’ALESSANDRO, CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA RINALDO D’AQUINO
IN DIREZIONE DEL GRA E CODE SU VIA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E VIA
PALOMBARESE IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.
CHIUSA ANCHE VIA DELLA STORTA PER UN VEICOLO RIBALTATO.
DISAGI, SEMPRE PER INCIDENTI, SU VIA SALARIA ALTEZZA PONTE SALARIO, LARGO
PRENESTE DOVE È COINVOLTO UN MEZZO ATAC E SUL MURO TORTO VERSO IL
LUNGOTEVERE.
UN ALTRO INCIDENTE IN ZONA PONTE DI NONA PROVOCA DISAGI SU VIA VINCENZO
BONIFATI VICINO IL CAVALCAVIA DELLA A24 E ANCORA SULLA STATALE AURELIA,
CODE ALTEZZA VIA PIO SPEZI VERSO ROMA.
INFINE PIENO ORARIO DI PUNTA E TRAFFICO SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE CHE DA
ROMA NORD PORTANO VERSO FUORI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma