Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18:00

SEMPRE TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA

OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI

SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

CIRCOLAZIONE INTENSA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL GRA.

RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA FARNESINA ALLA SALARIA VERSO

SAN GIOVANNI, E PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE

EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

FILE ANCHE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E PROSEGUENDO SU VIA PINETA

SACCHETTI.

IN ZONA SANT’ALESSANDRO, PROSEGUONO I DISAGI PER UN GRAVE INCIDENTE SU VIA

RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE DEL GRA. CODE, PER LA STESSA CAUSA SU VIA

DELLA STORTA, ALTEZZA VIA BRACCIANENSE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DISAGI, SEMPRE PER INCIDENTI, SULLA STATALE AURELIA VICINO VIA PIO SPEZI

VERSO IL CENTRO, SU VIALE DEL MURO TORTO VERSO IL POLICLINICO, SU VIA DEI

CAMPI SPORTIVI ALTEZZA FORO ITALICO E IN ZONA EUR SU VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO IN PROSSIMITà DI VIA SUEZ.

