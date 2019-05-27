Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
FLAMINIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA
PONTINA ALLA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA
DI VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALL’ALTEZZA
DI VIA DEL FORO ITALICO
IN CENTRO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO VERSO IL POLICLINICO.
TRAFFICO INTENSO SU CODE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXII A VIA VITTORIO MONTIGLIO VERSO VIA BOCCEA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA LARGO
SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA
PORTONACCIO AL RACCORDSO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma