Traffico Roma del 27-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DA
VIA OSTIENSE A VIA APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO
TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO A VIA DI
TOR CERVARA VERSO IL GRA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI, E PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, RALLENTAMENTI
SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.
A CASAL BRUCIATO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LARGO
ANTONIO BELTRAMELLI.
DIVIETO DI TRANSITO PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA DELLA STORTA.
DISAGI, SEMPRE PER INCIDENTI: IN ZONA REBIBBIA CODE SU VIA TIBURTINA
ALTEZZA VIA RIPA MAMMEA VERSO IL CENTRO. DIFFICOLTÀ ANCHE A MONTE SACRO SU
VIA NOMENTANA VICINO VIA VAL BREMBANA E SU VIA PINETA SACCHETTI IN
PROSSIMITÀ DEL PARCO DELLE MIMOSE.
INFINE, SI RALLENTA SU VIA SALARIA, INCROCIO CON VIA CORTONA VERSO IL
CENTRO PER UN CANTIERE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma