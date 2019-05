Traffico Roma del 27-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:50

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

INTERNA VICINO LO SVINCOLO DELLA VIA OSTIENSE, MENTRE MIGLIORANO I

RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E INCIDENTI

DA VIA TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.

A CASAL BRUCIATO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LARGO

ANTONIO BELTRAMELLI.

IN ZONA REBIBBIA, PER LA STESSA CAUSA, CODE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA

RIPA MAMMEA VERSO IL CENTRO.

SI RALLENTA SU VIA SALARIA, INCROCIO CON VIA CORTONA IN DIREZIONE ROMA PER

UN CANTIERE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LAVORI DI ASFALTATURA IN FASCIA NOTTURNA. DA

QUESTA SERA, E FINO AL 31 MAGGIO, LA CARREGGIATA INTERNA CHIUDE DALLE 21:30

ALLE 5:30 TRA ARDEATINA E LAURENTINA.

TRAFFICO DEVIATO SU VIA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CON RIENTRO SUL GRA

TRAMITE LO SVINCOLO LAURENTINA.

