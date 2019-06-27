Traffico Roma del 27-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI giovedì 27 giugno 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN
CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA a
partire DAL GRA sino A VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI ANCHE sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
E SULLA VIA AURELIA DA CASALE LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA, TUTTO SEMPRE
VERSO IL CENTRO CITTà.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA
VIA delle valli a VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA,
MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER
L’A24.
ALLE PORTE DI ROMA SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A
CASTEL DI DECIMA, SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E
SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma