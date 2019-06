Traffico Roma del 27-06-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 8:20

A ROMA NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA, LA

GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A

VIALE DI TOR DI QUINTO.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER TRAFFICO E LAVORI IN CORSO, DA

VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO

DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST.

PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI

DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA

TIBURTINA E CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEL PESCACCIO,

POI RALLENTAMENTI DALLA ROMA-FIUMIICNO ALLA VIA DEL MARE, DALLA VIA

LAURENTINA ALLA VIA ANAGNINA, E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.

ALLE PORTE DI ROMA SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO

ALL’EUR, SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL

MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.

DANIELE GUERRISI

