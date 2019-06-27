Traffico Roma del 27-06-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA, LA
GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A
VIALE DI TOR DI QUINTO.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER TRAFFICO E LAVORI IN CORSO, DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA
TIBURTINA E CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEL PESCACCIO,
POI RALLENTAMENTI DALLA ROMA-FIUMIICNO ALLA VIA DEL MARE, DALLA VIA
LAURENTINA ALLA VIA ANAGNINA, E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
ALLE PORTE DI ROMA SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO
ALL’EUR, SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL
MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma