Traffico Roma del 27-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA LA
STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA
FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER TRAFFICO E LAVORI IN CORSO, DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA E DALLA SALARIA A CORSO FRANCIA;
INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALLA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.
PROPRIO A SAN GIOVANNI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE APPIO ANCHE A
CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA SANNIO.
ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI S.PIO V ALL’INTERSEZIONE CON VIA
AURELIA ANTICA: INEVITABILI I RALLENTAMENTI VERSO VIA LEONE XIII.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA
TIBURTINA E CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS, DALLA
CASSIA ALLA TRIONFALE, DA BOCCEA A VIA DEL PESCACCIO, POI RALLENTAMENTI
DALLA ROMA-FIUMIICNO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E DALLA PRENESTINA ALLA
TIBURTINA.
ALLE PORTE DI ROMA SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA DA TOR DE CENCI
ALL’EUR, E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA CODE PER INCIDENTE SU VIA DI TOR BOACCIANA IN
PROSSIMITÀ DEL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE FIUMICINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma