Traffico Roma del 27-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL
GRA A VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER TRAFFICO E LAVORI IN
CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA TOR CERVARA SINO AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA E DALLA SALARIA A CORSO FRANCIA;
RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI SINO ALLA
RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.
CODE PER INCIDENTE IN Via di Porta Cavalleggeri fra Via dei Cavalleggeri e
Piazza della Rovere in direzione DEL Lungotevere.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA
TIBURTINA E CODE TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS, POI
RALLENTAMENTI DALLA ROMA-FIUMIICNO ALL’APPIA, E DALLA PRENESTINA ALLA
TIBURTINA.
NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA CODE PER INCIDENTE SU VIA DI TOR BOACCIANA IN
PROSSIMITÀ DEL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE FIUMICINO.
DALLE 10 ALLE 13 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI I DISAGI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma