Traffico Roma del 27-06-2019 ore 12:30

A ROMA NORD, CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTA ROSSA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER TRAFFICO E

LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO SINO AL

BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.

INCOLONNAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DALLA VIA

TRIONFALE SINO ALLA FARNESINA VERSO LA VIA SALARIA.

ALL’ESQUILINO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA EMANUELE FILIBERTO

ALL’ INTERSEZIONE CON VIA PETRARCA.

AL NOMENTANO INCOLONNAMENTI SU VIA MANTOVA A PARTIRE DA PIAZZA ALESSANDRIA

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE

CASILINA ED APPIA.

FINO ALLE 13 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI I DISAGI.

