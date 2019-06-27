Traffico Roma del 27-06-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE
CORSO FRANCIA-SALARIA. ALLA GALLERIA SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’ENTRATA
DI VIA FANI E DA QUELLA ADIACENTE ALLA FARNESINA E ALLO STADIO; CHIUSI GLI
ALTRI ACCESSI, TRA QUESTI QUINDI ANCHE QUELLO DA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
TRAFFICO E RALLENTAMENTI ATTORNO A PIAZZA IRNERIO. DISAGI IN VIA DI BOCCEA
E LUNGO UN TRATTO DELL’AURELIA
SULLA VIA SALARIA CONSUETI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE.
IN ZONA TOR SAPIENZA TRAFFICO LUNGO LA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE TOR DE’
SCHIAVI-LARGO PRENESTE.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma