Traffico Roma del 27-06-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RALLENTAMENTI: SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO
ALTEZZA VIA ACCIAIOLI, E IN VIA DI SALONE ALTEZZA VIA CIPOLLETTI.
TORNIAMO SUL LUNGOTEVERE. PARLIAMO DI NUOVO DELLA DIREZIONE ARA PACIS-ZONA
FLAMINIO: SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA PONTE
SANT’ANGELO E PONTE UMBERTO I
TRA LA ZONA PRATI E IL MURO TORTO CODE NELL’ATTRAVERSARE IL PONTE REGINA
MARGHERITA.
SULLA CASSIA BIS SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RIPERCUSSIONI.
ALL’ALTEZZA DI FORMELLO ABBIAMO RALLENTAMENTI.
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO. RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA E
NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma