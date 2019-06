Traffico Roma del 27-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 15:20

INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RALLENTAMENTI: SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO

ALTEZZA VIA ACCIAIOLI, E IN VIA DI SALONE ALTEZZA VIA CIPOLLETTI.

TORNIAMO SUL LUNGOTEVERE. PARLIAMO DI NUOVO DELLA DIREZIONE ARA PACIS-ZONA

FLAMINIO: SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA PONTE

SANT’ANGELO E PONTE UMBERTO I

TRA LA ZONA PRATI E IL MURO TORTO CODE NELL’ATTRAVERSARE IL PONTE REGINA

MARGHERITA.

SULLA CASSIA BIS SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RIPERCUSSIONI.

ALL’ALTEZZA DI FORMELLO ABBIAMO RALLENTAMENTI.

TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO. RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA E

NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA

