Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 16:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DELL’AMBA ARADAM, VIA DRUSO E VIALE DELLE TERME

DI CARACALLA. DISAGI QUINDI ANCHE ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE NUMA POMPILIO.

PER CHI PROSEGUE PER L’APPIA PIGNATELLI, QUI ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA

L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE.

ALL’AURELIO FILE IN VIA ANASTASIO II E POI LUNGO VIA GREGORIO VI IN

DIREZIONE CORNELIA. VERSO VALLE AURELIA, CODE IN VIA LEONE XIII – TRATTO

DELL’OLIMPICA.

AUMENTATI GLI SPOSTAMENTI SULLA TANGENZIALE, E DI CONSEGUENZA, MAGGIORE IL

TRAFFICO. DISAGI TRA CORSO FRANCIA E LA VIA SALARIA E TRA MONTI TIBURTINI E

LA A24.

SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO VIA DEL MARE-ARDEATINA-

TUSCOLANA. ZONA NORD DEL RACCORDO CON CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma