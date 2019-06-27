Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DELL’AMBA ARADAM, VIA DRUSO E VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA. DISAGI QUINDI ANCHE ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE NUMA POMPILIO.
PER CHI PROSEGUE PER L’APPIA PIGNATELLI, QUI ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA
L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE.
ALL’AURELIO FILE IN VIA ANASTASIO II E POI LUNGO VIA GREGORIO VI IN
DIREZIONE CORNELIA. VERSO VALLE AURELIA, CODE IN VIA LEONE XIII – TRATTO
DELL’OLIMPICA.
AUMENTATI GLI SPOSTAMENTI SULLA TANGENZIALE, E DI CONSEGUENZA, MAGGIORE IL
TRAFFICO. DISAGI TRA CORSO FRANCIA E LA VIA SALARIA E TRA MONTI TIBURTINI E
LA A24.
SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO VIA DEL MARE-ARDEATINA-
TUSCOLANA. ZONA NORD DEL RACCORDO CON CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma