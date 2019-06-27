Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
VERSO PIAZZA IRNERIO, CODE IN VIA GREGORIO VI ALTEZZA VILLA CARPEGNA E
INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA A PARTIRE DA VIA RICHELMY.
SULL’APPIA PIGNATELLI, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA
DELL’ALMONE. DISAGI QUINDI VERSO CAPANNELLE. ZONA QUESTA IN CUI è INTENSO
IL TRAFFICO ALL’INCROCIO TRA LA VIA DEL CASALE ROTONDO E LA VIA APPIA.
INCIDENTE INVECE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA FALCOGNANA. RIPERCUSSIONI CON
INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
POI POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’AURELIA, IN
DIREZIONE CORNELIA, APPENA DOPO IL BIVIO CON IL RACCORDO.
RACCORDO INTERESSATO DA TRAFFICO CON CODE E RALLENTAMENTI. NELLA ZONA NORD-
EST TRA NOMENTANA E TIBURTINA
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Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma