Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

VERSO PIAZZA IRNERIO, CODE IN VIA GREGORIO VI ALTEZZA VILLA CARPEGNA E

INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA A PARTIRE DA VIA RICHELMY.

SULL’APPIA PIGNATELLI, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA

DELL’ALMONE. DISAGI QUINDI VERSO CAPANNELLE. ZONA QUESTA IN CUI è INTENSO

IL TRAFFICO ALL’INCROCIO TRA LA VIA DEL CASALE ROTONDO E LA VIA APPIA.

INCIDENTE INVECE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA FALCOGNANA. RIPERCUSSIONI CON

INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI

POI POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’AURELIA, IN

DIREZIONE CORNELIA, APPENA DOPO IL BIVIO CON IL RACCORDO.

RACCORDO INTERESSATO DA TRAFFICO CON CODE E RALLENTAMENTI. NELLA ZONA NORD-

EST TRA NOMENTANA E TIBURTINA

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma