Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA
BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO NEL TRATTO VIA DI CASAL
BOCCONE-VIA SIMONGINI
INTANTO È IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CIAMPINI, QUI
SIAMO VICINO AL RACCORDO TRA CIAMPINO E CAPANNELLE.
SUL VIALE DEL CASALE DI SAN BASILIO INCIDENTE ALTEZZA VIA FILOTTRANO; NON
CI SONO PER ORA DISAGI. MENTRE UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA
FALCOGNANA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
ALTRO INCIDENTE IN ZONA LA ROMANINA-TOR VERGATA IN VIA EMANUELE CARNEVALE.
TRA LA GARBATELLA E TOR MARANCIA DISAGI LUNGO LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN
DIREZIONE QUINDI DELL’EUR
AUMENTATO IL TRAFFICO SUL MURO TORTO, CODE VERSO IL LUNGOTEVERE.
CODE CHE TROVIAMO NELLA PERIFERIA OVEST LUNGO VIA CASAL DEL MARMO TRA
OTTAVIA E IL RACCORDO.
FILE E DISAGI ANCHE A ROMA NORD, ALLA GIUSTINIANA, SULLA CASSIA.
CONCLUDIAMO CON IL RACCORDO ANULARE. NELLA ZONA SUD CODE TRA LA VIA DEL
MARE, L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma