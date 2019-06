Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA

BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO NEL TRATTO VIA DI CASAL

BOCCONE-VIA SIMONGINI

INTANTO È IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CIAMPINI, QUI

SIAMO VICINO AL RACCORDO TRA CIAMPINO E CAPANNELLE.

SUL VIALE DEL CASALE DI SAN BASILIO INCIDENTE ALTEZZA VIA FILOTTRANO; NON

CI SONO PER ORA DISAGI. MENTRE UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA

FALCOGNANA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

ALTRO INCIDENTE IN ZONA LA ROMANINA-TOR VERGATA IN VIA EMANUELE CARNEVALE.

TRA LA GARBATELLA E TOR MARANCIA DISAGI LUNGO LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN

DIREZIONE QUINDI DELL’EUR

AUMENTATO IL TRAFFICO SUL MURO TORTO, CODE VERSO IL LUNGOTEVERE.

CODE CHE TROVIAMO NELLA PERIFERIA OVEST LUNGO VIA CASAL DEL MARMO TRA

OTTAVIA E IL RACCORDO.

FILE E DISAGI ANCHE A ROMA NORD, ALLA GIUSTINIANA, SULLA CASSIA.

CONCLUDIAMO CON IL RACCORDO ANULARE. NELLA ZONA SUD CODE TRA LA VIA DEL

MARE, L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma