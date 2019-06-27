Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SULLA VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E LA STORTA
IN USCITA DALLA CITTA.
INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA
BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO NEL TRATTO VIA DI CASAL
BOCCONE-VIA SIMONGINI
INTANTO È IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CIAMPINI, QUI
SIAMO VICINO AL RACCORDO TRA CIAMPINO E CAPANNELLE.
SUL VIALE DEL CASALE DI SAN BASILIO INCIDENTE ALTEZZA VIA FILOTTRANO; NON
CI SONO PER ORA DISAGI. MENTRE UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA
FALCOGNANA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
ALTRO INCIDENTE IN ZONA LA ROMANINA-TOR VERGATA IN VIA EMANUELE CARNEVALE.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E USCITA SALRIA E SULLA
TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO E SU VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
CONCLUDIAMO CON IL RACCORDO ANULARE.
SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SVINCOLO SETTEBAGNI
E USCITA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E
SVINCOLO ROMANINA.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma