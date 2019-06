Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 18:20



INCIDENTE SULLA VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E LA STORTA

IN USCITA DALLA CITTA.



INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA

BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO NEL TRATTO VIA DI CASAL

BOCCONE-VIA SIMONGINI



INTANTO È IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CIAMPINI, QUI

SIAMO VICINO AL RACCORDO TRA CIAMPINO E CAPANNELLE.



SUL VIALE DEL CASALE DI SAN BASILIO INCIDENTE ALTEZZA VIA FILOTTRANO; NON

CI SONO PER ORA DISAGI. MENTRE UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA

FALCOGNANA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

ALTRO INCIDENTE IN ZONA LA ROMANINA-TOR VERGATA IN VIA EMANUELE CARNEVALE.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E USCITA SALRIA E SULLA

TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO E SU VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.



CONCLUDIAMO CON IL RACCORDO ANULARE.

SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SVINCOLO SETTEBAGNI

E USCITA PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E

SVINCOLO ROMANINA.

