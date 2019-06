Traffico Roma del 27-06-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 19:20

ZONA SUD-EST DI ROMA CON TRAFFICO E DISAGI A CAUSA DI INCIDENTI

DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO, UNO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI.

INIZIAMO DALLA A1 PER NAPOLI DOVE UN INCIDENTE PRIMA DELLA BARRIERA PROVOCA

INCOLONNAMENTI PROVENENDO DAL RACCORDO.

SUL RACCORDO INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA DIREZIONE APPIA, RIPERCUSSIONI CON

CODE DALLA PRENESTINA; DI NUOVO SUL RACCORDO, INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA

DIREZIONE APPIA: QUI SI PROCEDE IN FILA DALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO E DELLA

PONTINA.

PER UN INCIDENTE AVVENUTO UN PAIO DI ORE FA ABBIAMO ANCORA DISAGI SULLA VIA

ARDEATINA NELLA ZONA DI FALCOGNANA. ORA IL TRANSITO È A SENSO UNICO

ALTERNATO

INCIDENTE IN TANGENZIALE TRA SAN GIOVANNI E LA A24 DUNQUE IN DIREZIONE

TIBURTINA. INTENSO IL TRAFFICO.

ZONA NORD-OVEST, IN VIA CASAL DEL MARMO, DISAGI PER INCIDENTE NEI PRESSI

DEL RACCORDO.

INCIDENTE ANCHE A OSTIA, SUL VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, ALTEZZA

CORSO DUCA DI GENOVA

TRA TALENTI E CASAL BOCCONE SPENTO UN INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA, PERÒ

POTREBBERO ESSERCI ANCORA RALLENTAMENTI

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma