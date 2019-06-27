Traffico Roma del 27-06-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ZONA SUD-EST DI ROMA CON TRAFFICO E DISAGI A CAUSA DI INCIDENTI
DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO, UNO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI.
INIZIAMO DALLA A1 PER NAPOLI DOVE UN INCIDENTE PRIMA DELLA BARRIERA PROVOCA
INCOLONNAMENTI PROVENENDO DAL RACCORDO.
SUL RACCORDO INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA DIREZIONE APPIA, RIPERCUSSIONI CON
CODE DALLA PRENESTINA; DI NUOVO SUL RACCORDO, INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA
DIREZIONE APPIA: QUI SI PROCEDE IN FILA DALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO E DELLA
PONTINA.
PER UN INCIDENTE AVVENUTO UN PAIO DI ORE FA ABBIAMO ANCORA DISAGI SULLA VIA
ARDEATINA NELLA ZONA DI FALCOGNANA. ORA IL TRANSITO È A SENSO UNICO
ALTERNATO
INCIDENTE IN TANGENZIALE TRA SAN GIOVANNI E LA A24 DUNQUE IN DIREZIONE
TIBURTINA. INTENSO IL TRAFFICO.
ZONA NORD-OVEST, IN VIA CASAL DEL MARMO, DISAGI PER INCIDENTE NEI PRESSI
DEL RACCORDO.
INCIDENTE ANCHE A OSTIA, SUL VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, ALTEZZA
CORSO DUCA DI GENOVA
TRA TALENTI E CASAL BOCCONE SPENTO UN INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA, PERÒ
POTREBBERO ESSERCI ANCORA RALLENTAMENTI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma