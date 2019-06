Traffico Roma del 27-06-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 19:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA

BARRIERA, REGOLARE ORA IL TRAFFICO.

SUL RACCORDO ANULARE INVECE PROVOCA ANCORA DISAGI UN INCIDENTE ALTEZZA

TUSCOLANA DIREZIONE APPIA, RIPERCUSSIONI CON CODE DALLA A24 E DALLA

PRENESTINA

TUTTO RISOLTO SULLA VIA ARDEATINA NELLA ZONA DI FALCOGNANA. INCIDENTE

RIMOSSO, SCORREVOLE IL TRAFFICO

TRAFFICO CHE È MOLTO INTENSO IN TANGENZIALE TRA SAN GIOVANNI E LA A24

TRA IL COLOSSEO E L’ESQUILINO CODE LUNGO VIA LABICANA E IN VIALE MANZONI

SI PROCEDE IN FILA IN VIA ANASTASIO II VERSO VIA GREGORIO VI

E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ

SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.



Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma