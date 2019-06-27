Traffico Roma del 27-06-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 19:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
BARRIERA, REGOLARE ORA IL TRAFFICO.
SUL RACCORDO ANULARE INVECE PROVOCA ANCORA DISAGI UN INCIDENTE ALTEZZA
TUSCOLANA DIREZIONE APPIA, RIPERCUSSIONI CON CODE DALLA A24 E DALLA
PRENESTINA
TUTTO RISOLTO SULLA VIA ARDEATINA NELLA ZONA DI FALCOGNANA. INCIDENTE
RIMOSSO, SCORREVOLE IL TRAFFICO
TRAFFICO CHE È MOLTO INTENSO IN TANGENZIALE TRA SAN GIOVANNI E LA A24
TRA IL COLOSSEO E L’ESQUILINO CODE LUNGO VIA LABICANA E IN VIALE MANZONI
SI PROCEDE IN FILA IN VIA ANASTASIO II VERSO VIA GREGORIO VI
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma