Traffico Roma del 27-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale a Roma Nord lavori in corso via del Foro Italico fino al 3 luglio restringimento della carreggiata all’altezza dello svincolo per La via Salaria in direzione San Giovanni per quanto riguarda le zone a traffico limitato Dal 19 giugno sono state riattivate le ZTL notturne del centro storico Monti e di Trastevere la notturna della centro come quella di Testaccio e attiva il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 della notte quel di Trastevere come quella di San Lorenzo in vigore dalle 21:30 sempre fino alle 3 della notte nelle notti dal mercoledì al sabato libero accesso invece nelle ZTL diurne che resteranno fino al 30 agosto per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale

