Traffico Roma del 27-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sull’intera rete viaria della capitale nulla da segnalare sul raccordo le due direzioni su percorso Urbano della Roma L’Aquila mentre sulla tangenziale si registrano brevi rallentamenti verso San Giovanni proprio all’altezza della rampa di ingresso per la 24 diverse le manifestazioni in programma per la giornata odierna dalle 14 alle 18 in Piazza dei Santi Apostoli con divieti di sosta già a partire dalle mezzogiorno poi dalle 17 alle 20 manifestazione in piazza dei ravennati ad Ostia alle 17:30 sino alle 19:30 altra manifestazione in piazza del Popolo lato Pincio infine dalle 16 alle 19 manifestazione anche nella zona di Porta Maggiore in via dell’esquilino per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della la polizia locale di Roma Capitale

