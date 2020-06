Traffico Roma del 27-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane scherzo la circolazione sulla rete viaria della capitale e spostamenti concentrati per lo più in direzione del litorale laziale Ci sono rallentamenti e code sul raccordo in prossimità dell’uscita per la via Pontina per entrambe le carreggiate con traffico rallentato sulla stessa Pontina sino a Spinaceto direzione Pomezia per quanto riguarda il trasporto pubblico sono terminati ieri lavori serali sulla linea B della metropolitana per la realizzazione della nodo di scambio con la metro C al Colosseo mentre proprio sulla metro C il cantiere serale per prolungare la linea sempre fino al Colosseo in calendario fino al 12 di luglio quindi dalle 21 bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e malataanche al Lido di Ostia per lavori di manutenzione sui cavalcavia di Viale della Vittoria e di via Chierchia dal venerdì alla domenica in questo fine settimana in tutti quelli del mese di luglio la sera dalle 21:30 sulla ferrovia Roma Lido circolazione interrotta tra Acilia e Colombo In alternativa sono utilizzabili le linee bus 04 06 è 07 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma