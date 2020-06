Traffico Roma del 27-06-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale spostamenti concentrati per lo più in direzione del litorale laziale ci sono Infatti rallentamenti e code sulla raccordo in prossimità dell’uscita per la via Pontina per entrambe le carreggiate con rallentamenti e code sulla stessa Pontina fino a Castel di Decima in direzione di Pomezia segnalare Inoltre un incidente appena avvenuto in carreggiata esterna proprio all’altezza dell’uscita Pontina che contribuisce a rallentare la circolazione a partire già dallo svincolo della via del mare Ostia se sulla tangenziale est si registrano brevi rallentamenti verso San Giovanni all’altezza della rampa di ingresso per la A24 diverse le manifestazioni in programma per la giornata odierna dalle 14 alle 18 in Piazza dei Santi Apostoli dalle 17 alle 20 in Piazza dei ravennati ad Ostia dalle 17:30 in Piazza del Popolo lato Pincio è dalle 16 in via dell’esquilino per i dettaglidi queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

