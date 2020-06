Traffico Roma del 27-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma very trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi alle porte di Roma nord lunghe code per incidente sulla via Salaria tra via di vallericca Settebagni in entrambi i sensi di marcia incidente anche sul raccordo in carreggiata interna all’altezza dell’uscita Salaria Ci sono code a partire dalla Cassia bis sempre sul Raccordo da segnalare Inoltre incolonnamenti per il traffico in carreggiata esterna tra le uscite laurentine da Appia in carreggiata interna dallaromanina sino al Laurentina traffico intenso in direzione della litorale laziale ci sono incolonnamenti in particolare sulla cartina del Bivio con via Cristoforo Colombo fino a Castel di Decima verso Pomezia code per lavori invece proprio sulla Colombo all’altezza di Vitinia verso l’Eur mentre Roma Est code sulla A24 roma-l’aquila-teramo dal raccordo fino a Lunghezza direzione Teramo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.itpiù tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma