Traffico Roma del 27-06-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra Cassia bis e Salaria e tra Appia e Pontina in carreggiata esterna prontamente dalla Laurentina alla diramazione di Roma Sud proprio sulla diramazione di Roma sud e ci sono code per un incidente da Torrenova a San Cesareo verso Napoli incolonnamenti sulla Pontina della con via Cristoforo Colombo fino a Castel di Decima verso Pomezia si tratta di traffico intenso mentre Roma Est code sulla Roma Teramo la A24 dal raccordo fino a Castel Madama in direzione Teramo diverse le manifestazioni in programma dalle 14 alle 18 in Piazza dei Santi Apostoli dalle 16 alle 19 in via dell’esquilino dalle 17 alle 20 in Piazza dei ravennati ad Ostia17:30 alle 19:30 in Piazza del Popolo lato Pincio sulla metro C il cantiere serale per prolungare la linea fino al Colosseo in calendario fino al 12 luglio dalle 21 Dunque Bussana al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta anche al Lido di Ostia per lavori di manutenzione dal venerdì alla domenica in questo fine settimana in tutti quelli del mese di luglio dalle 21:30 sulla ferrovia roma-lido circolazione interrotta tra Acilia e Colombo In alternativa sono utilizzabili le linee bus 040 60 70

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma