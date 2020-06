Traffico Roma del 27-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione cose per un incidente sulla A24 roma-teramo barriera di Roma Est nelle due direzioni traffico intenso sulla statale 148 Pontina ci sono da Castel di Decima fino al Raccordo Anulare traffico intenso con cuore anche sulla A12 Roma Civitavecchia da Torre in Pietra e fino allo svincolo di Cerveteri direzione Roma diverse le manifestazioni in programma per oggi dalle 14 alle 18 in Piazza dei Santi Apostoli con divieti di sosta a partire dalle ore 12 dalle 17 alle 20 manifestazione in piazza dei ravennati ad Ostia dalle 17:30 alle 19 in piazza del Popolo lato Pincio e dalle 16 alle 19 in via dell’esquilino possibili disagi nelle zone circostanti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma