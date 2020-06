Traffico Roma del 27-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione tornato regolare il traffico sul Raccordo Anulare risolto l’incidente avvenuto in carreggiata interna tra gli svincoli della Ardeatina e Laurentina oggi diverse le manifestazioni in svolgimento fino alle 18 in Piazza dei Santi Apostoli divieti di sosta possibili rallentamenti nelle zone adiacenti dalle 17 alle 20 manifestazione in piazza dei ravennati ad Ostia dalle 17:30 alle 19:30 in Piazza del Popolo lato Pincio è dalle 16 alle 19 in via dell’esquilino possibili disagi nelle zone adiacenti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoubai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma