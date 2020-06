Traffico Roma del 27-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a causa di un incendio possibili rallentamenti su via della Storta all’altezza di via Achille Astolfi un altro incendio in via del Ponte della Catena altezza di via Casilina diverse le manifestazioni svolgimento fino alle 18 in Piazza dei Santi Apostoli divieti di sosta possibili rallentamenti nelle zone adiacenti dalle 17 alle 20 manifestazione in piazza dei ravennati ad Ostia è dalle 17:30 alle 19:30 in Piazza del Popolo lato Pincio dalle 16 alle 19 in via dell’esquilino possibili disagi nelle zone circostanti trasporto pubblico sulla metro C il cantiere serali e per prolungare la linea fino al Colosseo è in calendario fino al 12 di luglio dalle 21 Dunque bus navetta al posto dei treni grassaGiovanni e Malatesta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

