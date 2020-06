Traffico Roma del 27-06-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incidente avvenuto su via Portuense all’altezza di via del Ponte Pisano nelle due direzioni diverse le manifestazioni svolgimento fino alle 18 in Piazza dei Santi Apostoli per questa manifestazione è chiusa via IV Novembre da Largo magnanapoli e Piazza Venezia fino alle 20 manifestazione in piazza dei ravennati ad Ostia delle 19:30 in Piazza del Popolo lato Pincio e fino alle 19 in via dell’esquilino possibili disagi nelle zone circostanti trasporto pubblico sulla metro C il cantiere tirare per prolungare la mia fino al Colosseo è in calendario sino al 12 di luglio dalle 21 Dunque bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it SDA su battuto il prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

