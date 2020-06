Traffico Roma del 27-06-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’ascolto traffico in coda per lavori su via Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Mezzocammino verso il centro a nord della capitale code su via Cassia e sulla via braccianense in zona La Storta difficoltà dovute anche alla chiusura per incendio di via della Storta in corrispondenza di via Achille Astolfi in città si registra un incidente lungo via Nomentana code tra via di Casal Boccone via Gaspara Stampa verso il centro un altro incidente in zona Camilluccia su piazza dei giochi Delfici difficoltà anche lungo la viabilità circostante ancora numerose le manifestazioni svolgimento fino alle 20 manifestazione in piazza dei ravennati ad Ostia fino alle 19:30 in Piazza del Popolo lato Pincio trasporto pubblico proseguono i lavori notturni sulla metro C per il prolungamento della linea fino al Colosseo21 Dunque sarà attiva una navetta bus sostitutiva tra San Giovanni e Malatesta per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e per questa sera da Marina riccomi è tutto Grazie per l’attenzione e un buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma