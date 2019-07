Traffico Roma del 27-07-2019 ore 07:30

SITUAZIONE REGOLARE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

PREVISTO NEL CORSO DELLA MATTINATA UN AUMENTO SENSIBILE DEL TRAFFICO A

CAUSA DELLE PARTENZE PER MOLTI VACANZIERI. GIORNATA DAL COSIDDETTO BOLLINO

ROSSO CHE VEDE TRA L’ALTRO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I

CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE, FERMO CHE SCATTERà ALLE 8.00 PER PROTRARSI

SINO ALLE 22.00.

oggi e domani i tram della linea 8 sono sostituiti da bus che transitano in

parte nelle corsie laterali della circonvallazione Gianicolense e di viale

Trastevere; mentre i bus della linea H effettuano tutte le fermate presenti

lungo la circonvallazione Gianicolense e in viale Trastevere.

