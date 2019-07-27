Traffico Roma del 27-07-2019 ore 07:30
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SITUAZIONE REGOLARE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
PREVISTO NEL CORSO DELLA MATTINATA UN AUMENTO SENSIBILE DEL TRAFFICO A
CAUSA DELLE PARTENZE PER MOLTI VACANZIERI. GIORNATA DAL COSIDDETTO BOLLINO
ROSSO CHE VEDE TRA L’ALTRO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I
CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE, FERMO CHE SCATTERà ALLE 8.00 PER PROTRARSI
SINO ALLE 22.00.
oggi e domani i tram della linea 8 sono sostituiti da bus che transitano in
parte nelle corsie laterali della circonvallazione Gianicolense e di viale
Trastevere; mentre i bus della linea H effettuano tutte le fermate presenti
lungo la circonvallazione Gianicolense e in viale Trastevere.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma